نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يكشف أسباب التعادل أمام سموحة في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت علامات الحزن على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقب تعادل فريقه مساء اليوم أمام ضيفه سموحة دون أهداف في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات كولر بعد التعادل أمام سموحة

المدرب السويسري قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"لم يكن لدينا مفاتيح للفوز في مواجهة اليوم، واللقاء في الشوط الثاني كان من اتجاه واحد".

وأضاف:"شيء غريب أن يلعب فريق بـ٩ لاعبين في الدفاع، وهو ما شاهدناه اليوم".

وتابع:"تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة، واعترفنا بأن الأمور كانت سيئة".

وواصل:" لا يوجد مجال للتدريب عندما تلعب مباراة كل يومين، اعترف بأننا كنا سيئين في الكرات الثابتة".

وأشار:"نفتقد للعديد من اللاعبين، بسبب الإصابة، كما أن هناك مجموعة آخرى عائدة من الإصابة مثل علي معلول".

وعن سبب استبعاد بيرسي تاو قال:"اللاعب مصاب، ونفس الأمر بالنسبة لأنتوني موديست، الحديث عن كأس العالم للأندية ليس مجاله الآن".

وأكمل:"مع التكتل الدفاعي لا يوحد مساحة للتصويب وبالتالي لن يكون مفيدًا".

وأتم حديثه:"تأخر التغييرات في فريقي هو قراري".

