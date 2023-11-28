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أحمد جودة - القاهرة - توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة عقب مباراة اليوم أمام سموحة.

كولر يعاقب لاعبي الأهلي بعد التعادل مع سموحة

وتعادل الأهلي مساء اليوم أمام سموحة دون أهداف، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقب نهاية المباراة توجه اللاعبون إلى استاد مختار التتش بالجزيرة كنوع من العقاب وهو قرار أقره السويسري مارسيل كولر في وقت سابق.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 14 محتلًا المركز الثاني، كما رفع سموحة رصيده للنقطة 9 في المركز التاسع.