نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يكشف مجهوداته لحل أزمة القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة القيد ودفع المستحقات المالية المتأخرة لصالح سبورتينج لشبونة البرتغالي وتسوية القضايا النهائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

موعد حل أزمة القيد في الزمالك

ويعاني الزمالك من منع قيد الصفقات الجديدة بعد حصول سبورتينج لشبونة البرتغالي على حكم نهائي بإلزام النادي الأبيض بدفع مبلغ مليون ونصف دولار في قضية شيكابالا.

وحرم الاتحاد الدولي لكرة القدم الزمالك من القيد في قضية أخرى لصالح الغاني بنجامين أتشمبونج بمستحقات مالية تقدر بـ180 ألف دولار بالإضافة إلى 90 ألف دولار تعويض، بالإضافة إلى حصول نادي ليون 36 النيجيري على حكم نهائي بإلزام النادي الأبيض بدفع 11.8 ألف دولار حق الرعاية في صفقة البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق.

وحصل نادي وادي دجلة المصري أيضا على حكم نهائي ضد الزمالك بالحصول على 7500 دولار أمريكي حق الرعاية المستحق في صفقة انتقال السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الحالي.

من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" أن المجلس الأبيض يكثف جهوده حاليًا لحل أزمة القيد قبل حلول شهر يناير القادم.

وأوضح المصدر أن المجلس وضع أزمة القيد على رأس أولويات النادي في الفترة المقبلة؛ لتدبير أموال تكفي لتسوية كافة القضايا النهائية الصادرة ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكمل المصدر موضحا أن هناك عدد من المداخيل المالية يعمل عليها المجلس منذ فترة وأبرزها إبرام عقود رعاية جديدة للنادي لإنعاش الخزينة البيضاء.

وأتم المصدر لافتا إلى أن مجلس إدارة الزمالك يسعى لإنهاء أزمة القيد خلال منتصف ديسمبر المقبل؛ لإتاحة الفرصة لضم صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي القادم.

وفي سياق آخر يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال ضيفا ثقيلا مساء غد الأربعاء على منافسه مودرن فيوتشر ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.