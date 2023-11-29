صامويل شكويزي يسجل أولى أهدافه بقميص الميلان

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أحمد جودة - القاهرة - سجل صامويل شكويزي لاعب الميلان، التعادل لفريقه أمام بورسيا درتموند، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

شكويزي سجل الهدف في الدقيقة 37 من عمر المباراة، التي تجري أحداث شوطها الثاني.

أولى أهداف النيجيري بقميص ميلان

بهذا الهدف، افتتح النجم النيجيري أولى أهدافه بقميص الفريق، بعد الانتقال من فياريال الاسباني.

وكان صاحب 24 عاما قد ساهم في تأهل فريقه السابق لدوري الأبطال منذ سنوات، إضافة لمستوى لافت لفت الانظار الإيطالية.

ورقميا خاض مع فريقه السابق 207 مباراة، مُسهمًا بـ68 هدفًا (سجّل فيهم 37 هدفًا، قدّم 31 تمريرة حاسمة)

