إبراهيم حسن: هناك مماطلة بشأن المستحقات المالية المتأخرة لدي المصري واتحاد الكرة طالبنا بالانتظار بسبب فض المنازعات

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أحمد جودة - القاهرة - أبدي إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي، غضبه بشكل كبير بسبب تأخر الحصول على حقوقه هو والجهاز الفني بقيادة حسام حسن من جانب إدارة النادي.

إبراهيم حسن: هناك مماطلة بشأن المستحقات المالية المتأخرة لدي المصري

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" هناك مماطلة بشأن المستحقات المالية المتأخرة لدي المصري واتحاد الكرة طالبنا بالانتظار بسبب فض المنازعات.

وأضاف:" كيف انتظر لتكوين لجنة فض المنازعات، أنا لي حق عند النادي المصري وقمت بدفع أكثر من 30 ألف جنيه رسوم داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الحصول على حقوقنا.

وتابع:" أنا جمال علام رئيس الاتحاد واللواء حلمي مشهور وايهاب الكومي أعضاء المجلس وعدوني بوضع حل لهذا الأمر سريعا، وأتمني ذلك لأن الجهاز الفنى لديه التزامات.

