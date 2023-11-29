نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الموت.. باريس سان جيرمان يخطف تعادل مثير أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو الفريقان العديد من التسديدات.

ونجح ألكسندر إيساك من تسجيل هدف نيوكاسل يونايتد الأول في شباك البي آس جي في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من ألميرون.

وتمكن كيليان مبابي من تسجل هدف التعادل للعملاق الباريسي في الوقت بدل من الضائع لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.

ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند.. 10 نقاط

باريس سان جيرمان.. 7 نقاط

نيوكاسل يونايتد.. 5 نقاط

ميلان.. 5 نقاط