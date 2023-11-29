نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع هداف المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، من التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد توصية مارسيل كولر، مدرب الفريق، لتدعيم مركز المهاجم الصريح، الذي أصبح صداع في رأس القلعة الحمراء مؤخرا.

- كولر يتابع مروان حمدي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى إعجابه الشديد بقدرات مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي، لتدعيم خط الهجوم".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر أبدى رغبته في التعاقد مع مروان حمدي ولجنة التخطيط توافقت مع قرار المدير الفني، من أجل الحصول على توقيعه خاصةً بعد عرضه للبيع".

وأختتم أمير هشام: "الأهلي لم يخطو أي خطوة رسمية من أجل التعاقد مع مروان حمدي، ولم يحسم النادي موقفه من الدخول في مفاوضات لضمه من عدمه".