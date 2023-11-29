انت الان تتابع خبر سألوا هالاند أيهما أفضل ساديو ماني أم محمد صلاح؟!!.. فأجاب بدون تردد وصدم الجمهور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حطم المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل هدفاً في مرمى ليفربول في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في افتتاح الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 50 هدفاً، حيث وصل لهذا العدد من الأهداف بعد خوضه 48 مباراة فقط.

تفوق هالاند على العديد من اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي، حيث سجل الهدف رقم 50 في وقت أقل من أندي كول الذي سجله في 65 مباراة، وألان شيرار الذي سجله في 66 مباراة، وروبين فان نيسلتروي الذي سجله في 68 مباراة، ومحمد صلاح وفيرناندو توريس اللذين سجلاه في 72 مباراة.

في حوار سابق، اختار النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، أفضل اللاعبين الأفارقة الذين واجههم خلال مسيرته الكروية القصيرة، وكان من بينهم جناح ليفربول، محمد صلاح.

وصرح هالاند في تصريحات لشبكة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية قائلاً: "لقد لعبت مع أشرف حكيمي ورياض محرز، وهما أفضل من لعبت معهما في نفس الفريق".

وأضاف: "لعبت ضد ليفربول، وكان ساديو ماني جيداً حقاً وكذلك محمد صلاح كان مذهلاً، ولا يمكنني نسيان كاليدو كوليبالي".

واختتم هالاند حديثه قائلاً: "ولكنني أعتقد أن محمد صلاح أو ساديو ماني قد يكونان الأفضل من بين اللاعبين الذين واجهتهما".