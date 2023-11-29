إبراهيم حسن: اتحاد الكرة يعامل المدربين المصريين مثل "المرأة المطلقة".. ولا بد من الحصول على حقوقنا مثل الأجانب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي السابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتعامل مع المدربين المصريين مثل المرأة المطلقة مش عارفين ناخد حقوقنا.

إبراهيم حسن: اتحاد الكرة يعامل المدربين المصريين مثل المرأة المطلقة

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اتحاد الكرة يتعامل مع المدربين المصريين مثل "المرأة المطلقة" ولا بد من الحصول على حقوقنا مثل الأجانب وليه مش عارفين ناخد حقوقنا.

وأضاف:" لا بد أن يكون هناك حلول لنا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لأنه هو المنوط بذلك وهو الذي من المفترض أن يعطينا حقوقنا من الأندية، أنا وحسام حسن عندما كنا لاعبين لم نحصل علي عقود خيالية لذلك نبحث عن حقوقنا.

وتابع:" اشمعنا المدربين الأجانب تحصل على حقوقها بسبب الخوف من قرارات فيفا أو الشكوي، لا بد أن اتحاد الكرة يقوم بعمل ثواب وعقاب للأندية من أجل أن يكون هناك حقوق للمدرب المصري.