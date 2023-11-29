نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شنايدر: ظُلمت بسبب ميسي ويجب دعم صلاح في قرار بقاءه أو رحيله عن ليفربول.. وهذا سر علاقتي بميدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأسطورة الهولندية ويسلي شنايدر نجم انتر ميلان الإيطالي السابق وريال مدريد، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ودوره في تطوير منظومة كرة القدم المصرية مؤخرا.

- شنايدر يتحدث عن صلاح وميدو وأزمته مع ميسي

وصرح:" محمد صلاح نقل الكرة المصرية، وأشار لعلاقته المميزة مع أحمد حسام ميدو،أقوم حاليا بالعديد من الدراسات وقريبا ستروني كمدير فني".

وواصل: "محمد صلاح نجم كبير ونقل الكرة المصرية، ومصر دولة عاشقة لكرة القدم ودائما موجودة على خريطة الدول الكبرى، أتابع صلاح مع منتخب مصر جيدا وبالطبع مبارياته مع ليفربول".

وتحدث عن مزاملته لميدو في أياكس، قائلا: "ميدو صديقي، وكنا نتحدث سويا منذ أشهر وهو نجم وسفير للكرة المصرية".

وتابع:" تعرضت لظلم كبير بعدم تتويجي بالكرة الذهبية ٢٠١٠ والتي حققها ميسي بعد تحقيقي الثلاثية مع إنتر ميلان".

وشدد: "التتويج ببطولة دورى الأبطال أهم من الكرة الذهبية بالنسبة لي، لكن فوز ميسي بها في ٢٠١٠ كان ظالما بالطبع".

وأوضح:" أنه يجب دعم محمد صلاح في قراره سواء بالبقاء أو الرحيل عن ليفربول

للدوري السعودي، فهو قراره الشخصي ومشاعره".

وأختتم: "يجب تأييد ودعم صلاح، فالدوري السعوي في تصاعد حاليا ولديهم نجوم كبار".