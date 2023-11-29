نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل صادمة بشأن إصابة مصطفي شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تفاصيل صادمة بشأن إصابة مصطفي شلبي لاعب نادي الزمالك في الفترة الحالية.

تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" على قناة "أم بي سي مصر":"مصطفي شلبي يعاني من كسر في القدم ويحتاج للتركيب شريحه ومسمار في القدم وأن التشخيص الذي أجراه مصطفى شلبي مع دكتور أخر اثبت الإصابة".

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه الزمالك ومودرن فيوتشر في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.