نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة.

وستلعب اليوم آخر ثمانية مواجهات في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما لعبت أمس المباريات الثمانية الأولى.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جالطة سراي ضد مانشستر يونايتد

ستلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

إشبيلية ضد آيندهوفن

كما تلعب هذه المباراة أيضا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن

تقام هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد ضد نابولي

ويتلاقى الفريقان في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال سوسيداد ضد سالزبورج

تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

سبورتينج براجا ضد يونيون برلين

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أرسنال ضد لانس

يتواجه الفريقان في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

بنفيكا ضد إنتر ميلان

وتقام هذه المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كآخر مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

وتذاع جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.