نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره مودرن فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام، والقنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة الزمالك أمام فيوتشر في الدوري المصري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.