نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كان لاعب ذكي".. مدرب الأهلي السابق ينهال بكلمات المديح على حسام غالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد راينر تسوبيل المدير الفني الأسبق للأهلي بحسام غالي عضو مجلس إدارة المارد الأحمر، حيث أنه تدرب تحت قيادة الألماني عندما كان لاعبًا مع الفريق.

ماذا قال تسوبيل عن حسام غالي؟

وقال تسوبيل عبر قناة أون تايم سبورتس2: "حسام غالي لعب تحت قيادتي في الأهلي عندما كان في سن الـ 18 عامً، وكان بالنسبة لي بداية للاعب عظيم، شعرت بالسعادة عندما علمت أنه أصبح مديرا للكرة في نادي الجونة".

وأكمل: "حسام غالي لم يكن في حاجة لتقديم النصائح له بصفة خاصة، لأنه كان شديد الانضباط، ولا يحتاج لأي تحذير خلال قيادتي للنادي الأهلي".

واختتم: "على الرغم من أن هناك لاعبين يحتاجون لتوجيهات في كرة القدم، لكن حسام كان محترفًا، ربما نصحته ببعض الأمور التكتيكية، لكنه كان لاعب ذكي".