الرياضة

هادي خشبة: كولر مشدود في الفترة الحالية.. وهذا سر تراجع نتائج الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - قال هادي خشبة نجم السابق أن مارسيل كولر مشدود في الفترة الحالية وسر تراجع نتائج الفريق في الفترة الحالية.

هادي خشبة: لا بد من مارسيل كولر أن يكون هادي في التفاعلات

وصرح هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"هناك تراجع في أداء الفريق في الفترة الحالية".

وأكمل: "كولر مشكلته مع بيرسي تاو في مباراة ميديما الغاني هي السبب الرئيسي في غيابه عن مباراة سموحة اليوم".

وتابع: "لا بد من وجود حلول من أجل تحسين نتائج الفريق في الفترة الحالية".

وأضاف: "كولر لم يجد التعامل مع الإعلام والجماهير بشكل جيد والدليل مشدته مع أحد الجماهير في مباراة سموحة".

واختتم: "التركيز من مارسيل كولر مهم في المباريات القادمة من أجل الاستعادة الانتصارات والأداء مرة أخرى".

وتعادل الأهلي مع نظيره سموحة سلبيًا ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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