نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال ضد لانس اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي مع نظيره فريق لانس الفرنسي اليوم الاربعاء الموافق 29 نوفمبر الحالي بستاد الامارات في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آرسنال ضد لانس

وتنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال ولانس مساء الاربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب مجموعة آرسنال ولانس

1- آرسنال 9 نقاط

2- لانس 5 نقاط

3- ايندهوفن 5 نقاط

4- إشبيلية نقطتين

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ولانس

تردد قناة bein sports 2

القمر: سهيل

التردد: 11585

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.