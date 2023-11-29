من هو معلق مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا؟

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في معرفة معلق مباراة ريال مدريد ونابولي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في خامس جولات مرحلة المجموعات بكأس ذات الأذنين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ونابولي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نابولي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

من هو معلق مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمعلق التونسي عصام الشوالي.