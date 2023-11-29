نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مودرن فيوتشر في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الذي سيعمتد عليه معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة نظيره مودرن فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي.

الوسط: محمود دونجا- عمرو السيسي- سيد عبدالله نيمار.

الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- سامسون أكينيولا.

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