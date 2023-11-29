ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا؟

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو"، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ريال مدريد ونابولي مساء اليوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويحتل الفريق الإسباني صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في أربع مباريات، فيما يحتل الفريق الإيطالي وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد نابولي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.