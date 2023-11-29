نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة آرسنال ضد لانس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق آرسنال الإنجليزي اليوم الاربعاء الموافق 29 نوفمبر الحالي بستاد الامارات في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

- موعد مباراة آرسنال ضد لانس

وتنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال ولانس مساء الاربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق المعلق الشهير حفيظ دراجي.

- ترتيب مجموعة آرسنال ولانس

1- آرسنال 9 نقاط

2- لانس 5 نقاط

3- ايندهوفن 5 نقاط

4- إشبيلية نقطتين

- القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ولانس

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