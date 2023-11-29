موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة ليفربول ولاسك لينز النمساوي وذلك ضمن منافسات الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وقع كلا من ليفربول ولاسك لينز في المجموعة الخامسة بجانب كلا من سانت جيلواز وتولوز

وكان ليفربول قد خسر من تولوز في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز لاسك لينز على سانت جيلواز بثلاثية نظيفة.

موقف ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

يحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط ويليه تولوز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم سانت جيلواز برصيد 4 نقاط في المركز الثالث على الترتيب بينما يتذيل لاسك لينز المجموعة الخامسة برصيد 3 النقاط.

موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ولاسك لينز يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب الانفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات bein sports HD 1 القطرية بنقل أحداث المباراة.