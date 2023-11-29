نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وقع كلا من ليفربول ولاسك لينز في المجموعة الخامسة بجانب كلا من سانت جيلواز وتولوز

وكان ليفربول قد خسر من تولوز في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز لاسك لينز على سانت جيلواز بثلاثية نظيفة.

موقف ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

يحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط ويليه تولوز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم سانت جيلواز برصيد 4 نقاط في المركز الثالث على الترتيب بينما يتذيل لاسك لينز المجموعة الخامسة برصيد 3 النقاط.

موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ولاسك لينز يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب الانفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات bein sports HD 1 القطرية بنقل أحداث المباراة.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول ولاسك لينز عبر قنوات بي إن سبورتس على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

- قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

- قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

- قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

-قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

- قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

- قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1