نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي.. هل يشارك صلاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة ليفربول ولاسك لينز وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ولاسك لينز يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب الانفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات bein sports HD 1 القطرية بنقل أحداث المباراة.

وقع كلا من ليفربول ولاسك لينز في المجموعة الخامسة بجانب كلا من سانت جيلواز وتولوز

وكان ليفربول قد خسر من تولوز في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز لاسك لينز على سانت جيلواز بثلاثية نظيفة.

موقف ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

يحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط ويليه تولوز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم سانت جيلواز برصيد 4 نقاط في المركز الثالث على الترتيب بينما يتذيل لاسك لينز المجموعة الخامسة برصيد 3 النقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: كيرتس جونز، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا