تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق جالطة سراي التركي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره فريق جالطة سراي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة جالطة سراي

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: لوك شاو، رفائيل فاران، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير

خط وسط الملعب: كريستيان إيركسين، آرون وان بييساكا، سفيان أمرابط

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، جارناتشو، برونو فيرنانديز

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد جالطة سراي عبر قناة beIN Sports 1HD.