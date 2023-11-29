نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حكموا عليه بالاعدام".. جماهير النصر تنقلب على نجم الفريق وتطالب بطرده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشن جماهير نادي النصر السعودي في الساعات الماضية، حملة شديدة على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، مطالبة برحيله نهائيا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وجاءت تلك الأحداث بسبب تعدد أخطاء اللاعب في الخط الخلفي للفريق، خلال المواجهات السابقة.

- جماهير النصر تهاجم لاجامي

وهاجمت جماهير الفريق، المدافع على لاجامي بقوة، عقب طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيرسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي محمد الغامدي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "سياسة الإقصاء التي يتبناها البعض من جماهير النصر عند خطأ لاعب أو هبوط مستواه ستكلف النصر الكثير".

وتابع:" نعم علي لاجامي أخطأ لكن تجريد اللاعب والمطالبة بإبعاده بل البعض وصل إلى المطالبة بتسريحه من الفريق وللأسف هذا الأمر تكرر مع لاعبين آخرين كدنا نفقدهم لولا حنكة المدرب وحكمة الإدارة ".

