نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمر لا يصدق".. سبب واحد يمنع محمد صلاح من ترك ليفربول والانتقال إلى روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة كبرى عن مصير النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وكان صلاح أحد الأهداف القوية المطلوبة داخل روشن في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة الريدز ومدرب الفريق رفض رحيل اللاعب نهائيا.

- عقبه أمام انتقال صلاح للسعودية

وذكرت شبكة "ليفربول إيكو"، أن يوجد عائق سوف يمنع بشكل كبير رحيل صلاح عن الدوري الإنجليزي، وانتقاله إلى آحد أندية الدوري السعودي.

وتابعت الشبكة الإنجليزية، أن الدوري السعودي لا يجذب العديد من المشجعين في المباريات، حتى إذا نظرت إلى بعض المباريات، سوف تجد مدرجات شبه خاوية، وذلك عكس ما يحدث داخل أوروبا.

واستشهدت الشبكة ببعض المباريات التي شهدت تلك الوقائع مثل الاتفاق وأبها والخليج أمام الوحدة التي لم تكمل 500 مشاهد.