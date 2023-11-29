نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة بيراميدز لمواجهتي نواذيبو وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

وتغادر القاهرة اليوم بعثة بيراميدز في طريقها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات والمحدد لها السبت المقبل، ثم السفر بعدها مباشرة إلى جنوب إفريقيا لخوض لقاء صن داونز بالجولة الثالثة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب إفريقيا، حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.