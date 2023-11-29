نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كاف" يعلن طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واسندت المباراة للحكم جلال جيد ويساعده حكم مساعد أول يحيي نوهيل وحكم مساعد تاني عبد الصمد ابرتوني وحكم رابع كيش مصطفي.

وتتجه بعثة مودرن فيوتشر إلي ليبيا مساء الغد استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز على سوبر سبورت يونايتد بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والهلال الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب شهداء بنينا.