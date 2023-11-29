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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل السكة الحديد مع النجوم بدورى المحترفين

تنطلق بعد قليل مباراة السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد مع نظيره فريق النجوم بقيادة محمد جوده على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة العاشرة بدورى القسم الثاني ا دوري المحترفين.



يدخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يتكون من

يوسف رحومه، سامى عبد الستار، باسم عادل، مصطفي عبد الوهاب، محمد الكارته، محمد جمال، محمد اشرف، محمود كلشط، جون افري، محمود عبدالعاطي.

يتواجد في البدلاء

مؤمن جابر، سعيدو كمال، محمد عصام، حسين البدري، محمد حسين عضل، سيلا، محمود بشار، عمر صلاح، ابراهيم عبدالخالق.

بينما يدخل النجوم اللقاء بتشكيل يتكون من..

السيد فتوح، احمد صابر، كمال صبحي، احمد ايمن، عبدالعزيز زيزو، زياد محمد، حازم محمد، احمد علي دبش، نور علاء الدين، محمد همام، عبدالله خالد.

ويتواجد في البدلاء

عبدالرحمن ايمن، احمد رمضان، مؤمن بدوي، محمد سيد جولدي، احمد اشرف، مصطفي جميل، احمد محمود، محمد طلعت، اسلام فتحي.

يدير اللقاء الحكم عبدالرحمن صالح حكم ساحة ويعاونه كريم مهيا مساعد اول وعادل ماهر مساعد ثاني واحمد جمال شاهين حكم رابع ومحمود عبدالنبي مراقب المسابقات ومحمد نهاد مراقب حكام.