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أحمد جودة - القاهرة - تعرض مدافع ميلان مالك ثياو لإصابة قوية، خلال الخسارة بنتيجة 3-1 أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

صدمة في ميلان بسبب إصابة نجم الفريق

وتعرض ثياو في أوتار الركبة خلال مواجهة الفريق الألماني، ويشير التقييم الأول إلى أن الإصابة خطيرة إلى حد ما.

وخرج تيو من الملعب أمس خلال مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند، حيث تلقى الروسونيري هدفين مباشرة بعد خروج الألماني.

وكان على ميلان أن يلعب رادي كرونيتش في قلب الدفاع، حيث خسروا 3-1 وأصبحت آمالهم في دوري أبطال أوروبا الآن في الميزان.

وأفاد الصحفي جيانلوكا دي مارزيو أن ثياو خضع لفحوصات طبية صباح اليوم وتبين أنه يعاني من حالة آفة عضلية شديدة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيسر. والإصابة خطيرة إلى حد ما وسيتم إجراء المزيد من الاختبارات في الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة من قبل الروسونيري.

غادر ثياو ملعب سان سيرو على عكازين، وكما هو الحال، فإن ستيفانو بيولي لديه مدافع واحد فقط جاهز وهو فيكايو توموري، كما أن ثياو وسيمون كيير وبيير كالولو وماركو بيليجرينو جميعهم خارج الملاعب.