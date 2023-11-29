نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس الخلاف بين كولر وإدارة الأهلي بسبب ملف الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشب خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومجلس إدارة القلة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بسبب ملف الصفقات الشتوية التي يرغب السويسري في ضمها خلال يناير القادم.

كواليس الخلاف بين كولر وإدارة الأهلي

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر أبلغ إدارة الأحمر بضرورة التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما قوبل بالرفض.

وترى الإدارة أن الفريق الأول يمتلك عدة عناصر في مركز المدافع كافية، ولا حاجة لضم لاعبين جدد، خاصة مع وجود رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، ومحمود متولي، بجانب توظيف خالد عبد الفتاح ومحمد هاني في نفس المركز.

ونشب الخلاف بسبب طلب كولر رحيل محمود متولي وضم مدافع جديد، بسبب تعدد إصابات اللاعب، وتحفظت الإدارة على طلب المدير الفني خاصةً مع تجديد عقد متولي لمدة 3 سنوات قادمة.

وفي سياق متصل، عرضت الإدارة على المدرب السويسري عودة أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا، أو عودة محمد مغربي لاعب سموحة المعارين من صفوف القلعة الحمراء، لحل الأزمة الدفاعية.