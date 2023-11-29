نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. الزمالك يواجه خطر فقدان 8 لاعبين في انتقالات يناير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خطر فقدان 8 لاعبين دفعة واحدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل انتهاء عقودهم في يونيو 2024، وعدم توصل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب إلى حل للأزمة حتى الآن.

الزمالك قد يفقد 8 لاعبين في يناير

وهناك عدد كبير من لاعبي الزمالك تنتهي عقودهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة “يونيو 2024” أي يحق لهم التوقيع مع أي نادٍ بداية من يناير القادم، واللاعبين هم:

محمد صبحي.

محمد عواد.

محمود علاء.

محمد عبد الغني.

أحمد فتوح.

محمد عبد الشافي.

محمد أشرف روقا.

يوسف أوباما.

ويحق لجميع اللاعبين التوقيع مع أي نادٍ بداية من يناير 2024، في الوقت الذي لم تحسم فيه الإدارة موقفهم من التجديد، خاصةً مع عرض محمد صبحي وأحمد فتوح للبيع لأسباب انضباطية.