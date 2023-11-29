بعثة ببراميدز تتجه إلى نواكشوط استعدادًا لمواجهة نواذيبو الموريتاني

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أحمد جودة - القاهرة - اتجهت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ببراميدز إلي نواكشوط استعدادًا لمواجهة نواذيبو الموريتاني.

يخوض نادي بيراميدز مرانه الأول في موريتانيا مساء الغد استعدادًا لمواجهة نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل نادي ببراميدز المركز الأول برصيد 16 نقاط من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

حقق ببراميدز الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتاني ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب شيخ ولد بيديا بنواكشوط.

