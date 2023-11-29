نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2009" يفوز على الفنار بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة الكابتن تيسير بدوي، على مضيفه فريق الفنار بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء بملعب نادي المعارف ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من محمد سمير ومحمد سامي ونادين محمد

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 27 نقطة محققا العلامة الكاملة من مبارياته التسع التي خاضها بعدما جنبته القرعة من اللعب في الجولة السادسة.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني يحرز يوسف القشاش الهدف الأول للمصري في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف كريم علاء الهدف الثاني في الدقيقة السابعة عشر، فيما اختتم فكري مسعود أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف دون رد.

مثل المصري في المباراة: آسر عوض لحراسة المرمى، أحمد حسن، علاء أبو السعود، اياد رمضان، زياد أيمن لخط الظهر، مؤمن كامل، نور الحناوي، يوسف البلتاجي لخط الوسط، يوسف الجرايحي، يوسف القشاس، مهند زيادة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من كريم علاء، فكري مسعود، عبده زارع، أحمد مصباح، محمد جمال.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. تيسير بدوي مدربًا عامًا ، ك. وائل حسني مدربًا مساعدا، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، ك. أحمد سلامة مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

