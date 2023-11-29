نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الوهاب نادر مدافع المصري ضمن قائمة معسكر منتخب مصر للشباب لشهر نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار عبد الوهاب نادر مدافع فريق الشباب بالمصري تحت 18 عامًا ( المرحلة العمرية 2005) للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن وائل رياض والذي يبدأ غدا الخميس بالقاهرة ويستمر لمدة يومين.

مدافع المصري ضمن قائمة معسكر منتخب مصر للشباب

الجدير بالذكر أن اللاعب عبد الوهاب نادر يشغل مركز قلب الدفاع وقد ظهر اللاعب بمستوى طيب للغاية خلال مباريات المصري بالدوري خاصة مع نجاحه في إحراز العديد من الأهداف للفريق مستغلا طول قامته وإجادته لألعاب الهواء.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل بالجولة السابعة من دوري نايل.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.