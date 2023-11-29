سحب قرعة بطولة المعلمين لكرة القدم بصحار

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

أجريت أمس الأول قرعة بطولة المعلمين لكرة القدم في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة والتي يشارك فيها (١٢) فريقا رياضيا للمعلمين بمدارس الولاية، رعى الفعالية الشيخ عبدالله بن يحيى الجابري نائب رئيس المجلس البلدي بشمال الباطنة، وبتنظيم من مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي، حيث تقام البطولة بنظام المجموعات، وأجريت القرعة بنظام السحب الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة، حيث تم توزيع الفرق الرياضية المشاركة في البطولة إلى ثلاث مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، ليتأهل من كل مجموعة فريق لنهائي الدوري الذي ينطلق خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤م.

وتحظى هذه البطولة بمشاركة واسعة من مدارس ولاية صحار، وتقام خلال الفترة المسائية، بدعم من المجتمع المحلي والقطاع الخاص. كما عملت اللجنة المنظمة على إصدار اللائحة التنظيمية للبطولة والتواصل مع رؤساء الفرق الرياضية المشاركة في البطولة لتحديد الجدول الزمني للبطولة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة تأتي استكمالا لبطولات سابقة تنظمها اللجنة الفنية بولاية صحار المنبثقة عن لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة شمال الباطنة.

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