نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزية ستاد السلام لمواجهة الزمالك ضد فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استعد ستاد السلام لإستقبال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر، في المباراة التي تقام اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



موعد مواجهة الزمالك ضد مودرن فيوتشر



وتقام المواجهة المنتظرة بين الزمالك ضد نظيره فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة مصر، وبتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الثامنة مساء، وبتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبى وأبوظبى عند التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر



وتُذاع المواجهة عبر القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى، وهي قناة أون تايم سبورتس، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.