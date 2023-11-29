طائرة السيب تتمسك بالصدار بعد الفوز على صحار

غدا انطلاق الجولة السادسة عاد فريق طائرة السيب إلى صدارة الترتيب العام لدَوْري عام الكرة الطائرة بعد ختام الجولة الخامسة من المسابقة والتي أقيمت يوم أمس الأول في لقاء مؤجَّل بين الفريقين نجح خلالها لاعبو السيب في الفوز في ذلك اللقاء بنتيجة 3/‏صفر. جاءت نتائج الأشواط 25/‏20 و25/‏18 و25/‏22 وبهذا الفوز رفع السيب رصيده إلى خمس عشرة نقطة متساويًا في عدد النقاط مع فريق السلام.

وتشهد الجولة السادسة من منافسات الدَّوْري والمقرر لها غدًا الجمعة لقاء قمة يجمع السيب المتصدر والوصيف السلام في لقاء مهمٍّ للفريقين من أجل الإمساك بصدارة الترتيب العام، حيث سيلتقي الفريقان على صالة المُجمَّع الشبابي بصحار في تمام الساعة الخامسة مساء.

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