ختام فعاليات دورة الحكام المستجدين لكرة اليد بمشاركة 17 دارسا

اختتمت أمس الأربعاء فعاليات دَوْرة الحكام المستجدين لكرة اليد التي نظَّمها الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلًا في لجنة الحكام بمشاركة 17 دارسًا وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات الرياضية. رعى حفل الختام موسى بن خميس البلوشي الأمين العام للاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة الحكام الذي استهل الحفل بكلمة قدَّم فيها الشكر والتقدير لمحاضر الدَّوْرة زهير سمحة الخبير التحكيمي بالاتحاد العماني لكرة اليد وإداري الدَّوْرة عبدالرضا الشيخ على جهودهما الكبيرة التي بذلاها خلال فترة الدَّوْرة والتي تكللت بالنجاح، مؤكدًا أنَّ الاتحاد يسعى إلى تأهيل وتطوير مستوى الحكام العمانيين ويحرص على وجودهم في مختلف البطولات على المستوى الخليجي والآسيوي، حيث طالب المشاركين في الدَّوْرة الاستمرارية وتطوير مستوياتهم في المرحلة القادمة. وقد اشتملت الدَّوْرة على العديد من المحاضرات ركز فيها المحاضر على مواد قانون اللعبة التي تُعدُّ القاعدة الأساسية التي يجب على كلِّ حكَم معرفتها بشكل جيد قبل الدخول في مجال التحكيم. وكانت محاضرات اليوم الختامي اشتملت على مناقشة مواد قانون من 14 إلى 16 في قانون اللعبة، والمحاضرة الثانية للمواد من 17 إلى 18. وتُعدُّ هذه الدَّوْرة التدريبية الثالثة التي يقيمها الاتحاد خلال هذا الشهر، منها دَوْرتان للمدربين المستجدين لكرة اليد للصالات في مسقط وظفار، والدَّوْرة الثالثة للحكام المستجدين.

تصوير ـ سعيد البحري