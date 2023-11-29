نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة الجديد للأولمبياد الخاص يعقد بالقاهرة بمشاركة مصر و9 دول عربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد النجاح الكبير الذى حققه أول مجلس إقليمي لمداخلات اللاعبين للأولمبياد الخاص، والتي انتهت مدته بمشاركة أعضاءه في المؤتمر العالمي الذى عقد مواكبا للألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت ببرلين منتصف عام 2023، وعرضوا خلاله مشاريعهم، تشهد القاهرة أول اجتماع للمجلس الجديد بمشاركة ممثلين من عشر دول عربية هم مصر ، الكويت، الامارات، المغرب، البحرين، الاردن، عمان، لبنان، السعودية وموريتانيا وهما البرنامجان الجديدان اللذان انضما للمجلس، وأهم ما يميز المجلس الجديد هو تحقيق نسبة ال 50 في المائة بنات، وكان المجلس الماضي كان قد شهد اكتساح ذكوري،وسوف يشهد هذا المجلس ولأول مرة تشكيل أول لجنة استشارية من اللاعبين القادة من المجلس القديم والذين شاركوا في الإعداد لهذا المؤتمر واختيار اللاعبين من خلال المقابلات التي قاموا بها مع اللاعبين عبر تقنية الزووم.

وتشارك في المؤتمر من مصر محمد صلاح لاعب قائد،وعبدالمحسن صابر عبد المحسن مرافق، ويوسف رمضان لاعب قائد، طارق محسن الذى يتولى مسئولية برنامج اللاعبين القادة في الأولمبياد الخاص المصري، وسوف يقام المؤتمر في الفترة من 1 حتى 6 ديسمبر ويشهد عبر أيامه عقد مجموعة من الورش والمحاضرات تتناول القيادة، والتحدث العالمي، والتدريب على مكافحة التنمر، والحماية الشخصية، وهناك يوم كامل عن ممثل الصحة حيث يقدم محاضرات عن التغذية واللياقة البدنية والصحة النفسية ويشهد يوم 5 ديسمبر عقد انتخابات لاختيار رئيس المجلس ونوابه، كما يشارك أعضاء المجلس فتى الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة والذى يقام يوم 3 ديسمبر بالجامعة الأمريكية يقام يوما للرياضات الموحدة

وصرحت نيبال فتوني مدير عام المبادرات بالرئاسة الاقليمية بأننا سوف نرحب في هذا المؤتمر بالمجلس الإقليمي الجديد لمداخلات اللاعبين القادة 2024 - 2027 ويضم المجلس الجديد 5 ذكور، 5 إناث، يمثل كل برنامج لاعب قائد، يبلغ من العمر 21 عامًا وما فوق والمرافق البالغ من العمر 25 عامًا وما فوق. الهدف الرئيسي للمجلس هو مناقشة مواضيع مهمة للأولمبياد الخاص مثل القيادة الموحدة، والتمثيل المناسب بين الجنسين، القواعد الرياضية، يتم جمع التوصيات المجلس وعرضها على المجلس العالمي للاعبين القادة أو فريق العمل المحلي، والإقليمي والعالمي للمتابعة.

وتضيف فتوني لقد تم اختيار أعضاء المجلس الجديد بدقة حيث اجرينا اجتماعات عبر تقنية الزووم للتعرف على الأعضاء المحتملين في المجلس الجديد. بناءً على المقابلة تم اختيار ممثل البرنامج. لقد حضر اللاعب القائد في المجلس الحالي المقابلة لشرح أهداف المجلس الإقليمي للاعبين القادة وتوقعاته للأعضاء المحتملين الجدد.

وتشير نهى جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة بالرئاسة الاقليمية، بأنه من أجل عمل جدول أعمال لمدة 4 أيام، أجرينا استطلاعا تمت مشاركته أثناء عملية التسجيل في النشاط لجمع الآراء والتوقعات. حيث إننا نهدف إلى تطوير المهارات الفردية، التربوية والمهنية للاعبين القادة لإعدادهم على القيادة. بالنسبة إلى التدريب الخارجي ، كما سنعقد جلسات يديرها اللاعب القائد يوسف رمضان، العضو الحالي في المجلس الإقليمي والمجلس العالمي للاعبين القادة لشرح الأدوار والتوقعات وأفضل الممارسات والتحديات للمجلس مع مقدمة عن القيادة الموحدة. خلال هذا الاجتماع، سيقوم اللاعبين القادة المهتمون على تقديم عرض تسويقي لهم للترشح إلى 3 ادوار متاحة: الرئيس المحتمل للمجلس الجديد، نائب رئيس وعضو في المجلس العالمي للاعبين القادة للأربع سنوات القادمة 2024-2027.

وتضيف جاب الله وأيضًا يتضمن جدول أعمال جلسة حوار مع مرافقين اللاعبين القادة لمناقشة أدوارهم، قواعد السلوك وأفضل طرق عمل المرافق مع اللاعب. بالنسبة لنا كمنطقة، وفي الثالث من ديسمبر، سنحتفل جميعا أعضاء المجلس الإقليمي الجديد للاعبين القادة، المشاركين في المؤتمر الإقليمي للاعبين قادة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يتم تنظيم نشاط دامج في الجامعة الأمريكية - بالقاهرة (بالتنسيق مع الأولمبياد الخاص المصري(، وفي الرابع من ديسمبر سيحضر أعضاء المجلس الإقليمي للاعبين القادة تدريب على دور ممثل الصحة تشمل المواضيع: الأكل الصحي، اللياقة البدنية، العلاج بالفن والرفاهية العاطفية، التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد انتهاء فعاليات المجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة سيتم تنظيم اجتماعات افتراضية طوال العام للمتابعة.