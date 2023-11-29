نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران واحد لـ الأهلي في تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد في تنزانيا يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وتتجه بعثة الأهلي إلي تنزانيا مساء الغد استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 3 نقاط مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع نظيره سموحة سلبيًا ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.