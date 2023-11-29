الرياضة

حكم "فار" يتنحى عن مباراة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - لن يكون المسؤول عن حكم الفيديو المساعد توماش كوياتكوفسكي، والذي أوصى باحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال تعادل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جزءًا من الطاقم التحكيمي الذي سيدير ​​مباراة اليوم الأربعاء، بين ريال سوسيداد وسالزبورغ.

وخلال التعادل 1-1 أمس الثلاثاء، طلب لاعبو باريس سان جيرمان باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد عقب ارتداد الكرة من صدر تينو ليفرامينتو مدافع نيوكاسل لتصطدم بمرفقه، ثم طلبت غرفة حكم الفيديو المساعد من الحكم سيمون مارشينياك التحقق من الشاشة على جانب الملعب.

واحتسب مارشينياك، الذي رفض احتساب ركلة جزاء محتملة في وقت سابق، ركلة جزاء وسجل منها كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن التعادل لسان جيرمان.

وسيتم استبدال كوياتكوفسكي بماركو فريتز.
وانتقد مدرب نيوكاسل إيدي هاو قرار احتساب ركلة الجزاء قائلًا إن يد ليفرامينتو لم تكن في وضع غير طبيعي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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