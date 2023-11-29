نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح الدورة الأولي من «مهرجان العين أوفر سيز الدولي للشطرنج – مصر» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت أمس الثلاثاء الدورة الأولي من مهرجان العين اوفر سيز الدولي للشطرنج داخل الصالة المغطاة في ستاد القاهرة الدولي؛ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ نظم نادي العين للشطرنج والالعاب الذهنية بالتعاون مع أكاديمية عدلي بحضور 460 لاعب من 10 دول متنافسة؛ علي أن تقام الدورة بداية من 27 نوفمبر؛ حتي 3 من ديسمبر المقبل..

وصرح هشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والالعاب الذهنية رئيس المهرجان أن مجلس إدارة النادي اعتمد رؤيته بأن تكون مؤسسة رياضية عالمية من خلال تلك الفكرة التي خرجت للنور اليوم؛ مشيرا إلي أن اختيار مصر تكون أول دولة تقام فيها الدورة الأولي جاء بالاتفاق مع الكابتن احمد عدلي اللاعب الدولي الشهير؛ مؤكدًا أن توجه الجلوبال موف إقامة المهرجان ستكون في جميع قارات العالم وجاري المفاوضات على تنظيم المهرجان بريطانيا والولايات المتحدة والاكوادور والصين والهند وتقام الفاعليات داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضه بحضور ٤٥٠ لاعب من مصر و١٠ دول مختلفه