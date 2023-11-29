نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الأمطار الغزيرة.. جماهير جالاتاسراي تدعم فريقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تمكنت جماهير فريق جالاتا سراي من الوقوف بجانب فريقها ومساندته رغم الأمطار الغزيرة، وتوجهت نحو الملعب وشهد اقبال عديد للإستمتاع بمشاهدة المواجهة التي تجمع بين جالطة ضد مانشستر يونايتد.

ويواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره غلطة سراي، بعد قليل اليوم الأربعاء، في مباراة تجمع بينهما بالجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ويتذيل مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، كما يحتل الفريق التركي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد كوبنهاغن الدنماركي.



ويسعى اليونايتد لتخطي عقبة الخسارة التي تعرض لها أمام كوبنهاجن بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024، ويضع هدفه اليوم لكسب الثلاث نقاط أمام الفريق التركي.