عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق جالطة سراي التركي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق جالطة سراي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة جالطة سراي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: لوك شاو، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: مكتوميناي، برونو فيرنانديز، سفيان أمرابط.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، أنتوني مارسيال.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن نقل أحداث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد جالطة سراي عبر قناة beIN Sports 1HD.