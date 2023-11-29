نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة جالاتا سراي ضد اليونايتد بسبب الأمطار.. "يويفا" يوضح الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإصدار بيانا رسميا يكشف من خلاله حقيقة ما تردد حول إلغاء إقامة مباراة جالاتا سراي ومانشستر يونايتد.



ويواجه فريق جالاتا سراي نظيره مانشستر يونايتد على ملعبه ترك تيليكوم آرينا، في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وشهد اليوم هطول أمطار غزيرة على الملعب التي تقام عليه مباراة الفريقين ولم تتوقف، وهذا ما جعل بعض الأقاويل تتردد خلال الساعات الماضية حول تأجيل المباراة.



وقام يويفا بنفي ذلك عبر بيانا رسميا قائلا: "نتابع عن قرب حالة الطقس والمباراة سوف تقام في موعدها كما هو محدد من قبل".

ويتذيل مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، كما يحتل الفريق التركي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد كوبنهاغن الدنماركي.