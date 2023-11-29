أحمد جودة - القاهرة - فوز الهلال وسبورتنج والقزازين وتعادل المنصورة بالقسم الثاني

شهدت مباريات الجولة السادسة للمجموعتى بحري بدوري القسم الثاني ب فوز فريق مركز شباب القزازين على فريق مركز شباب تلا بهدفين نظيفين سجلهما عاطف الحسيني ونشات مسعد بالشوط الأول.



- فوز فريق اتحاد نبروه على فريق بلقاس بهدفين مقابل هدف تقدم نبروه بهدف دون رد في الشوط الأول سجله محمود الحسيني وتعادل عبد الله بحر لبلقاس واضاف اتحاد نبروه الهدف الثاني

- تعادل فريق الصيد المحلة مع فريق بنى عبيد بهدف لمثله تقدم محمد الصغيرى للصيد في الدقيقة 42 من الشوط الأول وتعادل محمد زغلى لبنى عبيد في الشوط الثاني.

- تعادل فريق المنصورة مع فريق

كفر الشيخ بهدف لمثله تقدم محمد الصغيرى للمنصورة في الشوط الثاني وتعادل بلال زكريا لكفر الشيخ.

- تعادل فريق مالية كفر الشيخ مع فريق بايونيرز بهدف لمثله تقدم

مالية كفر الزيات بهدف احمد عبد العال وتعادل بايونيرز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- شباب القزازين 11 نقاط

2- المنصورة 10 نقاط

3-صيد المحله9 نقاط

4- بني عبيد 9 نقاط

5-مالية كفر الزيات9 نقاط

6- اتحاد نبروه 8 نقاط

7- كفر الشيخ 7 نقاط

8- بايونيرز 7 نقاط

9- بلقاس3 نقاط

10- شباب تلا 3 نقاط

المجموعة السادسة

- فوز فريق الهلال الضبعة على فريق المجد السكندري بهدف دون رد سجله احمد الببا في الشوط الأول.

- فوز فريق سبورتنج على فريق اسكندرية للبترول برباعية مقابل هدف تقدم سبورتنج بهدفين نظيفين سجلها عبد الرحمن السويسى ورزق عبد الحليم وفي الشوط الثاني إدراك عبد الله سرور هدف اسكندريه للبترول واضاف عمر محمد الحبشي الهدف الثالث لسبورتنج واختتم الاهداف احمد عادل.

-تعادل فريق العاب دمنهور مع فريق

دلفى بهدف لمثله تقدم العاب دمنهور بهدف محمود معاذ وتعادل

جميس لدلفى.

- تعادل فريق الاوليمبي مع فريق كوم حمادة بهدف لمثله تقدم الاوليمبي بهدف معتمد محسن في الدقيقة 27 وتعادل كوم حمادة في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

- تعادل فريق طلائع الاسطول مع فريق الحمام بهدفين لكل منهما تقدم طلائع الاسطول بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول تقدم

محمد صبحي للحمام في الدقيقة 15 وإدراك طلائع الاسطول هدفين عن طريق اسلام جمال في الدقيقة 15وسعيد محمد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37 وفي الشوط الثاني اضاف محمد رمضان الهدف الثاني للحمام في الدقيقة 4

ترتيب المجموعة

1- سبورتنج 11 نقطة

2-دولفي 10 نقاط

3- كوم حمادة 10 نقاط

4- الهلال الضبعة 10 نقاط

5- الاوليمبي 10 نقاط

6-الحمام 9 نقاط

7- العاب دمنهور 6 نقاط

8-المجد السكندري 6 نقاط

9- اسكندريه للبترول 4 نقاط

10- طلائع الاسطول 3 نقاط