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أحمد جودة - القاهرة - نجح المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في تسجيل هدف التقدم لفريق نابولي في مرمى ريال مدريد، خلال المواجهة الجارية حاليًا على أرضية ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

نجم نابولي يعيد ذكريات ميسي في البرنابيو

في الدقيقة التاسعة، استغل جيوفاني تمريرة عرضية من كفاراتسخيليا على الجهة اليسرى، حيث قام جيوفاني دي لورينزو بلمس الكرة باتجاه القائم البعيد، ومن ثم قام جيوفاني بلمسها بسيطة داخل الشباك.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جيوفاني سيميوني يصبح أحدث لاعب أرجنتيني يسجل هدفًا في مرمى ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات دوري الأبطال.

وأشارت الشبكة إلى أن قبل سيميوني، سجل سانتياجو سولاري في 2012 مع أبويل، وقبله ليونيل ميسي مع برشلونة في 2011، عندما سجل هدفين في الفوز 2-0 في ذهاب نصف نهائي المسابقة.