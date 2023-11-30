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أحمد جودة - القاهرة - سجّل البرازيلي جابرييل جيسوس هدفًا لفريقه آرسنال في الشوط الأول من مباراتهم أمام لانس مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سابقة تاريخية لجابرييل جيسوس مع ارسنال في تشامبيونزليج

وجاء هدف جيسوس في الدقيقة 21، حيث استقبل تمريرة من زميله بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، وقام بالتلاعب بمدافع قبل أن يسدد كرة زاحفة لا تصلح للتصدي لها من قبل الحارس.

ووفقًا لما أفادت به شبكة الإحصائيات "أوبتا"، أصبح جيسوس أول لاعب يُسجل في أول أربع مباريات له مع فريق إنجليزي في دوري الأبطال.

يُشار إلى أن جيسوس، الذي انضم إلى آرسنال في صيف العام الماضي قادمًا من مانشستر سيتي، كان قد تعرض للعديد من الإصابات في الفترة الأخيرة. وقد أنهى آرسنال الشوط الأول بتقدم كبير بخمسة أهداف مقابل لا شيء على لانس على ملعب "الإمارات".