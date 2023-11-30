نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة نيمار عقب مباراة مودرن فيوتشر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن الإصابة التي تعرض لها سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق في مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت اليوم.

وقال رئيس الجهاز الطبي عقب المباراة عبر موقع الزمالك الرسمي: " نيمار تعرض لإصابة بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي، واللاعب شعر بدوخة وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله للمباراة".



وأكد: "حالة اللاعب مطمئنة، وسيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق المقبلة بصورة طبيعية".

ونجح الزمالك في الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.